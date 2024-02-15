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В России могут повысить порог платежей за ЖКУ без идентификации
Макроэкономика
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене идентификации граждан при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей, пишет агентство "Москва". Законопроект предлагает... ПРАЙМ, 15.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, жку, идентификация при платежах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене идентификации граждан при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей, пишет агентство "Москва".
Законопроект предлагает увеличить лимит, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию граждан, с 15 тысяч рублей до 60 тысяч, если оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги.
Лимит, при котором физическое лицо не должно проходить идентификацию, ввели в 2006 году для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году предельный размер суммы платежа в 15 тысяч рублей был установлен для всех видов платежных операций, туда и попали услуги ЖКХ, уточняется в пояснительной записке.
"Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", — говорится в материале.
Авторы проекты заявили, что среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 году достигнет в некоторых российских регионах вырастет до действующего сейчас лимита в 15 тысяч рублей. Это требует идентификации около половины всех плательщиков за коммунальные услуги.