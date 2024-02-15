МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене идентификации граждан при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей, пишет агентство "Москва". В ГД внесли проект об обязанности жильцов впускать газовщиков в квартиру

Законопроект предлагает увеличить лимит, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию граждан, с 15 тысяч рублей до 60 тысяч, если оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги.

Лимит, при котором физическое лицо не должно проходить идентификацию, ввели в 2006 году для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году предельный размер суммы платежа в 15 тысяч рублей был установлен для всех видов платежных операций, туда и попали услуги ЖКХ, уточняется в пояснительной записке.

"Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", — говорится в материале.

Авторы проекты заявили, что среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 году достигнет в некоторых российских регионах вырастет до действующего сейчас лимита в 15 тысяч рублей. Это требует идентификации около половины всех плательщиков за коммунальные услуги.