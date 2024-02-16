МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. Доля рубля в торговом обороте Турции достигла максимума с 2020 года

Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла за год на 2,2 процентного пункта — до 31%. В расчетах за товары из американских и африканских стран она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно.

Чаще всего рубль использовался при оплате импорта из Европы — там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна (38,4%). При оплате поставок из Азии рубль использовался только для четверти платежей.

В экспорте же в годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта — до 36,1%. Страны Карибского бассейна в конце прошлого года оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа — 49%, а страны Азии, Америки и Океании — около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт страны Африки.