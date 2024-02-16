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https://1prime.ru/macroeconomics/20240216/843083956.html
Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки
Макроэкономика
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Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости... ПРАЙМ, 16.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, рубль, торговля, америка, африка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.
Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла за год на 2,2 процентного пункта — до 31%. В расчетах за товары из американских и африканских стран она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно.
Чаще всего рубль использовался при оплате импорта из Европы — там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна (38,4%). При оплате поставок из Азии рубль использовался только для четверти платежей.
В экспорте же в годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта — до 36,1%. Страны Карибского бассейна в конце прошлого года оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа — 49%, а страны Азии, Америки и Океании — около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт страны Африки.