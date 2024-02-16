СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, призвав киевские власти перебросить свои войска к польской границе. Польские фермеры пригрозили властям для закрытия границ с Украиной

В фермеры начали протестовать по всей Польше. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на украинской границе. По словам активистов, польские фермеры в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

"Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе", — подчеркнул Шеремет.

Он указал, в Польше давно обсуждается план, предусматривающий захват запада Украины.

"Они чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов", — отметил депутат.

Он добавил, что возникший в настоящее время кризис в отношениях между Варшавой и Киевом по поводу поставок зерна является только первой ласточкой грядущей эскалации взаимоотношений двух стран.

"Уверен, что противостояние с каждым днем будет набирать свои обороты, шириться и разрастаться", — заявил Шеремет.

Отношения между Украиной и Польшей значительно осложнились по причине введения эмбарго касательно украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции в несколько приграничных стран Евросоюза, но обязала украинские власти ввести меры по контролю за экспортом.

Вслед за этим власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что приняли решение о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза объявили, что станут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.