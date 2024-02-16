ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю, следует из расписания. NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву

Как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом, "это то, на что направлено внимание палаты в настоящий момент".

Ранее сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа ранее исключили из законопроекта спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.