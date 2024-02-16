2024-02-16T06:43:29+03:00
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2024-02-16T06:43:29+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240216/843084420.html
Палата представителей, не проголосовав по помощи Киеву, уходит на перерыв
Макроэкономика
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Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю, следует из расписания. Как отмечал спикер... ПРАЙМ, 16.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи в том числе Украине и Израилю, следует из расписания.
Как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом, "это то, на что направлено внимание палаты в настоящий момент".
Ранее сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа ранее исключили из законопроекта спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.