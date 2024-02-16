МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина может потерять еще больше территории, если у нее не будет достаточно денег, в Запорожье уже готовятся к сдаче города российским войскам, заявил украинскому телеканалу "Прямой" офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

По его словам, средства на сооружение так называемых "зубов дракона" на линии обороны в Запорожье так и не выделили, хотя нашли миллионные средства и на единый телемарафон, и на электронное голосование в сервисе госуслуг "Дия", и на участие к конкурсе "Евровидение".

"Мне одна из моих зрительниц на YouTube написала: "Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?" То есть у людей сейчас такое настроение на земле", — сказал собеседник.

Лапин заявил, что если украинское руководство продолжит принимать подобные решения, то у ВСУ скоро не останется артиллерийских средств, а территория страны будет уменьшаться. Офицер добавил, что Киев не способен осуществить мобилизацию, и это, по его мнению, повлечет увеличение числа погибших среди солдат ВСУ и сужению линии фронта.

"Будут гибнуть, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта в 1,5 тысячи километров, которая сегодня активна. Тогда она будет уменьшаться", – сказал офицер.