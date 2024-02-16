ГЕНИЧЕСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российские военные соорудили "подземный город" для проживания и обслуживания нужд личного состава группировки войск "Днепр", действующих на херсонском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

"Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них – земляными насыпями. Самое главное – защитить себя, личный состав сберечь, чтобы выполнять боевые задачи", – сказал начальник вещевой службы полка группировки войск "Днепр" с позывным "Лис".

В сооружении имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, парикмахерская, спортзал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды. Кухня рассчитана на 75 человек.

"На первое у нас суп гороховый, на второе – консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке – по нормам… Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома… Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят", – рассказал старший повар полка.

Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Там есть печки, внешняя и внутренняя связь, электричеством, система центрального оповещения.

По словам "Лиса", в спортзале есть гири, гантели, груши, штанга. "Военнослужащие могут в любое свободное от несения службы время подойти – позаниматься спортом, своей физической подготовкой… Самое распространенное упражнение – это с грушей. И жмут штанги. Силовые упражнения", — рассказал военный.

Он добавил, что среди военных в "подземном городе" есть те, кто "на гражданке" был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, и эти бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом.

"Он приходит, он показывает, чтобы мышцы не разорвались – с каких весов начинать, какие упражнения делать. Естественно, он дает советы, чтобы ребята не пострадали, занимались нормально", – рассказал "Лис".

Общая протяженность переходов и траншей в подземном городе – свыше трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.