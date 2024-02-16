МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В ряде государств — участниц Североатлантического альянса скептически относятся к высказываемым на Западе заявлениям, что Россия якобы планирует совершить нападение на одну из стран НАТО, пишет Financial Times. "Считали невозможным". В НАТО забили тревогу из-за хода России

Как отмечает издание, "некоторые члены альянса скептичны по поводу того", что Москва намерена "атаковать одного из членов НАТО".

Неназванный высокопоставленный военный чиновник США заявил изданию, что, согласно имеющимся у них оценкам, Россия "серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет вступать в войну с НАТО".

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса. По его словам, политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой с целью отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

Президент добавил, что западные государства стали осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной, поэтому им следует подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

На Западе в последнее время все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД отмечали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от курса на милитаризацию континента.