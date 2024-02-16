МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. На Украине к настоящему моменту осталось менее половины от первоначального состава наемников из других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", которая проходит в медиацентре "Россия сегодня". "Мы решили". В США рассказали, как на Украине опозорились наемники

"Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец", — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские военные продолжат ликвидировать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги признавались во многих интервью, что военнослужащие ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить в боестолкновениях невелики, поскольку интенсивность конфликта несравнима с привычными им странами, такие как Афганистан и государства Ближнего Востока.

Также в российском военном ведомстве сообщали, что Украина активизировала вербовку наемников на фоне срыва планов по мобилизации и чтобы скрыть значительные потери личного состава ВСУ. Наемников рекрутируют в США и Канаде, в том числе с помощью ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.