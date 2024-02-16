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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240216/843089720.html
Медведев назвал виновных в разрушенных финансовых связях
Макроэкономика
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В настоящее время хозяйственная система планеты испытывает серьезные трудности, в том числе вследствие налагаемых странами Запада санкций, заявил председатель партии "Единая... ПРАЙМ, 16.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, дмитрий медведев, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В настоящее время хозяйственная система планеты испытывает серьезные трудности, в том числе вследствие налагаемых странами Запада санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме "За свободу наций!"
"Мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами. С большими сбоями работают производственно-сбытовые цепочки. Односторонние санкции, принятые в обход ООН — а сейчас это повсеместная практика для западного мира — рушит устоявшиеся финансовые и экономические связи", — отметил он.
Медведев добавил, что коллективный Запад осуществляет "скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег". Это, по его словам, ведет к разгону мировой инфляции и росту бедности на Земле.