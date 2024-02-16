МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В настоящее время хозяйственная система планеты испытывает серьезные трудности, в том числе вследствие налагаемых странами Запада санкций, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме "За свободу наций!" США помешали делегату из Перу прилететь на форум в Россию

"Мировая хозяйственная система сталкивается с серьезными проблемами. С большими сбоями работают производственно-сбытовые цепочки. Односторонние санкции, принятые в обход ООН — а сейчас это повсеместная практика для западного мира — рушит устоявшиеся финансовые и экономические связи", — отметил он.

Медведев добавил, что коллективный Запад осуществляет "скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег". Это, по его словам, ведет к разгону мировой инфляции и росту бедности на Земле.