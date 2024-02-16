МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ видит улучшение ситуации с инфляцией в РФ, она замедляется, в том числе, в устойчивых компонентах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. ЦБ спрогнозировал усиление инфляционных ожиданий

"Мы действительно видим улучшение, можно назвать это улучшением, ситуации с инфляцией, потому что инфляция начала снижаться, причем не только в разовых компонентах — там исчерпались разовые факторы, которые приводили к всплеску инфляции, в том числе курс, — но и в устойчивых элементах", — сказала она.

Ранее в ЦБ заявили о сохранении повышенных инфляционных ожиданий, а также о риске их усиления.