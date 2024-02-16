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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240216/843094266.html
В ЦБ отметили улучшение ситуации с инфляцией
Макроэкономика
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ЦБ видит улучшение ситуации с инфляцией в РФ, она замедляется, в том числе, в устойчивых компонентах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в... ПРАЙМ, 16.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, цб, инфляция, замедление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ видит улучшение ситуации с инфляцией в РФ, она замедляется, в том числе, в устойчивых компонентах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Мы действительно видим улучшение, можно назвать это улучшением, ситуации с инфляцией, потому что инфляция начала снижаться, причем не только в разовых компонентах — там исчерпались разовые факторы, которые приводили к всплеску инфляции, в том числе курс, — но и в устойчивых элементах", — сказала она.
Ранее в ЦБ заявили о сохранении повышенных инфляционных ожиданий, а также о риске их усиления.