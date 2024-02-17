МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским выдвинул ряд бездоказательных обвинений в адрес России. Франция и Украина подписали соглашение о "гарантиях безпасности"

В частности, по словам французского лидера, Россия якобы "увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".

"Выраженная некоторыми в последние дни обеспокоенность о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе дополняют эту картину. Эти факты, если они будут подтверждены, будут серьезными, незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан", – отметил Макрон. Президент Франции считает, что "Россия должна безотлагательно дать разъяснения, международные институты должны этим заняться".

Телеканал ABC со ссылкой на источники ранее передавал, что американским конгрессменам на секретном брифинге могли сообщить о якобы имеющихся у России планах разместить в космосе ядерное оружие, чтобы применить его против спутников. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается тем самым сподвигнуть конгресс на голосование за проект закона о выделении денег Киеву.

Ранее в Москве не раз подчеркивали, что Россия вместе с другими государствами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, его сохранение в мирных целях. В МИД России отмечали, что Соединенные Штаты и их союзники осуществляют действия по выполнению установок размещения оружия на орбите и использования космоса для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космического пространства как новой арены соперничества и конфликтов государств, при этом в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

Помимо этого, Макрон обвинил Россию в том, что она "пересекла множество линий".

"В последние месяцы повсюду в Европе маневры по манипуляции и дезинформации, и кибератаки значительно участились и систематизировались. Это изменение позиции ясно показывает желание агрессии против нас", – сказал он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Президент России добавил, что государства Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.