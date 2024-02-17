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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240217/843099140.html
Медведев дал оценку соглашению Германии и Украины о безопасности
Макроэкономика
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Соглашение о гарантиях безопасности между Германией и Украиной, фактически является новым альянсом нацистов и бандеровцев, отметил в своем Telegram-канале зампред Совета... ПРАЙМ, 17.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, дмитрий медведев, германия, евросоюз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Соглашение о гарантиях безопасности между Германией и Украиной, фактически является новым альянсом нацистов и бандеровцев, отметил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он опубликовал фотографию в стиле старой газеты, на которой запечатлена церемония заключения соглашения канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин.
Новое – хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles!", — написал Медведев.
"Слава Украине!" — лозунг экстремистской запрещенной в России организации ОУН-УПА, во время Второй мировой войны и на протяжении нескольких лет после нее воевавшей против советской армии на западе Украины, а также занимавшейся террором против мирного населения и органов советской власти.
Deutschland über alles! — официальный лозунг, использовавшийся в третьем рейхе в период правления нацистского режима Адольфа Гитлера.