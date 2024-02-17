МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Соглашение о гарантиях безопасности между Германией и Украиной, фактически является новым альянсом нацистов и бандеровцев, отметил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Шольц заявил о неприемлемых для Запада последствиях победы России

Он опубликовал фотографию в стиле старой газеты, на которой запечатлена церемония заключения соглашения канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин.

Новое – хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles!", — написал Медведев.

"Слава Украине!" — лозунг экстремистской запрещенной в России организации ОУН-УПА, во время Второй мировой войны и на протяжении нескольких лет после нее воевавшей против советской армии на западе Украины, а также занимавшейся террором против мирного населения и органов советской власти.

Deutschland über alles! — официальный лозунг, использовавшийся в третьем рейхе в период правления нацистского режима Адольфа Гитлера.