СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – ПРАЙМ. С солдатами ВСУ, которые попали в плен, происходят сильные перемены, у них как будто спадает с глаз пелена, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В ВСУ начали забирать пожилых женщин, сообщил военнопленный

"С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", — отметил он.

По словам главы региона, многие военнопленные психологически начинают чувствовать себя лучше.

"Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится", — рассказал Сальдо. По его словам, уже есть случаи поступления пленных на службу в российские Вооруженные Силы и добровольческие формирования.

Херсонская область — регион России, который расположен на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.