МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Недругов России "корежит" от успехов Вооруженных Сил России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Зеленский нашел виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Своей репликой она прокомментировала сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгв доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками Авдеевки.

"Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!" — подчеркнула Захарова.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.