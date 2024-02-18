2024-02-18T05:45:43+03:00
2024-02-18T05:45:43+03:00
2024-02-18T05:45:43+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240218/843101076.html
Захарова прокомментировала освобождение Авдеевки
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Недругов России "корежит" от успехов Вооруженных Сил России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Своей репликой она прокомментировала... ПРАЙМ, 18.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сво, мид россии, мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/51/842905102.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/51/842905102.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/51/842905101.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/51/842905101.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/50/842905089.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84290/50/842905089.jpg
https://1prime.ru/global/20240217/843099594.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Недругов России "корежит" от успехов Вооруженных Сил России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Своей репликой она прокомментировала сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгв доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками Авдеевки.
"Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!" — подчеркнула Захарова.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения о выводе войск. В ВСУ заявляли, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.