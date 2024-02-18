МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Министр юстиции Украины Денис Малюська высказался за то, чтобы мобилизовать заключенных и выдавать им лопаты. Соответствующее предложение он высказал в эфире телеканала "Рада". В Киеве разработали две концепции освобождения от армии за деньги

Ранее министр заявил, что по меньшей мере 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от ТЦК и не состоят на воинском учете.

По словам Малюськи, ему "сложно представить", какую опасность в рядах ВСУ будут представлять осужденные за нарушение правил дорожного движения при непреднамеренных последствиях, а также совершившие коррупционное нарушение.

"Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут. Более того, следует понимать, что в армии сейчас необходимо не только защищать Родину с оружием в руках. Нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат — давайте дадим лопату", — подчеркнул он.

Министр добавил, что сейчас мобилизацией не охвачены две категории лиц: как те, кто пребывает в местах лишения свободы, так и те, кто не является заключенным — "давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор".

"Они на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам", — посетовал Малюська.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В настоящее время в Верховной раде готовится к принятию резонансный законопроект, упорядочивающий и ужесточающий процедуру мобилизации граждан.