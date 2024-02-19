МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. У России имеются законные требования к странам Запада по повросу замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Welt. В ЕК рассказали, на что хотят потратить доход от российских активов

"Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Сейчас мы заморозили российские активы, поэтому у России есть к нам легитимные требования. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги", — сообщила Каллас.

По ее мнению, решением по замороженным в Евросоюзе активам могло бы стать одновременное урегулирования требований Украины и России — о восстановлении пострадавшей от конфликта страны и возврате российских средств.

После начала СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле подчеркивали, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".