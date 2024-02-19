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"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
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Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен грозят масштабной войной, предупредил в своем блоге в соцсети X лидер французской оппозиционной партии "Патриоты"... ПРАЙМ, 19.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, еврокомиссия, франция, евросоюз, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен грозят масштабной войной, предупредил в своем блоге в соцсети X лидер французской оппозиционной партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, произнеся на мюнхенской конференции по безопасности "воинственную" речь о том, что "нет больше никакой серой зоны, либо вы с Путиным, либо вы с демократиями", она уподобила себя экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему.
Политик напомнил, что Буш-младший и неоконсерваторы часто произносили подобные "банальные и карикатурные фразы" с единственной целью оправдать войны "добра против зла", например, в Афганистане и Ираке.
"Урсула считает себя предводителем армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет для этого легитимности!" — подчеркнул Филиппо, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон и его окружение "замешаны в этом грабеже и этом безумии".
"Мы должны уволить Урсулу и как можно быстрее уничтожить ЕС!" — заключил Филиппо.