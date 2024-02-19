МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен грозят масштабной войной, предупредил в своем блоге в соцсети X лидер французской оппозиционной партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

По его словам, произнеся на мюнхенской конференции по безопасности "воинственную" речь о том, что "нет больше никакой серой зоны, либо вы с Путиным, либо вы с демократиями", она уподобила себя экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Политик напомнил, что Буш-младший и неоконсерваторы часто произносили подобные "банальные и карикатурные фразы" с единственной целью оправдать войны "добра против зла", например, в Афганистане и Ираке.

"Урсула считает себя предводителем армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет для этого легитимности!" — подчеркнул Филиппо, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон и его окружение "замешаны в этом грабеже и этом безумии".

"Мы должны уволить Урсулу и как можно быстрее уничтожить ЕС!" — заключил Филиппо.