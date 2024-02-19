МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Украина в конечном итоге должна будет уступить часть своей территории России, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс, участвовавший в мюнхенской конференции по безопасности. Его мнение приводит издание Politico. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

Вэнс известен в конгрессе США как один из самых непримиримых противников помощи Украине, по его мнению, она не в интересах Америки.

"Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок со стороны Украины, и вам понадобится мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта", — сказал сенатор.

По его словам, в США "нет производственных мощностей, чтобы поддерживать сухопутную войну в Восточной Европе на неопределенный срок".

Даже если палата представителей США в конечном итоге одобрит давно застопорившийся пакет помощи Украине, "это не меняет фундаментальных фактов — что мы ограничены в боеприпасах", подчеркнул Вэнс.

Он подчеркнул, что ситуация должна фундаментально измениться, чтобы "они могли добиться значительных успехов на поле боя".

"Нам придется иметь дело с реальностью", — отметил сенатор.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.