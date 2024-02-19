BI: у России есть экономические возможности продолжать спецоперацию
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. У России есть значительные возможности для продолжения СВО — такое мнение высказал изданию Business Insider эксперт по России из бостонской компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хасан Малик.
По его словам, прямое воздействие конфликта на российский производственный потенциал и домохозяйства из-за его удаленности от основных территорий России сравнительно ограничено.
Он напомнил, что Россия является крупнейшей мировой экономикой — восьмой по величине в мире в 2022 году — отчасти из-за ее сильных позиций как производителя таких сырьевых товаров, как нефть, природный газ, пшеница и металлы.
Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали незначительное влияние на российскую экономику, их влияние особенно ограничено в российской оборонной промышленности, которая в значительной степени самодостаточна, подчеркнул эксперт.
Будучи одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений, Россия также может обеспечить большую часть своих оборонных потребностей, даже в сложных вооружениях, сказал Малик.
Это, наряду с мерами, которые Россия ввела для стимулирования своей экономики, включая параллельный импорт, переход на альтернативные экспортные рынки, такие как Китай и Индия, а также новые цепочки поставок, еще больше ослабляет влияние западных санкций на российскую оборонную промышленность и экономику военного времени, добавил он.
Также российскую экономику поддерживают государственные субсидии и расходы, указал эксперт.
Кроме того, по его словам, Россия вступила в конфликт с небольшим внешним долгом, а ее текущий счет был в профиците, отчасти благодаря влиянию СВО на цены на сырьевые товары.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240219/843105160.html