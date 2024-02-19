МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. У России есть значительные возможности для продолжения СВО — такое мнение высказал изданию Business Insider эксперт по России из бостонской компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хасан Малик. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

По его словам, прямое воздействие конфликта на российский производственный потенциал и домохозяйства из-за его удаленности от основных территорий России сравнительно ограничено.

Он напомнил, что Россия является крупнейшей мировой экономикой — восьмой по величине в мире в 2022 году — отчасти из-за ее сильных позиций как производителя таких сырьевых товаров, как нефть, природный газ, пшеница и металлы.

Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали незначительное влияние на российскую экономику, их влияние особенно ограничено в российской оборонной промышленности, которая в значительной степени самодостаточна, подчеркнул эксперт.

Будучи одним из крупнейших в мире экспортеров вооружений, Россия также может обеспечить большую часть своих оборонных потребностей, даже в сложных вооружениях, сказал Малик.

Это, наряду с мерами, которые Россия ввела для стимулирования своей экономики, включая параллельный импорт, переход на альтернативные экспортные рынки, такие как Китай и Индия, а также новые цепочки поставок, еще больше ослабляет влияние западных санкций на российскую оборонную промышленность и экономику военного времени, добавил он.

Также российскую экономику поддерживают государственные субсидии и расходы, указал эксперт.

Кроме того, по его словам, Россия вступила в конфликт с небольшим внешним долгом, а ее текущий счет был в профиците, отчасти благодаря влиянию СВО на цены на сырьевые товары.