МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Во внешней политике США действуют на автопилоте, пишет профессор международных отношений Гарвардского университета для издания Foreign Policy Стивен Уолт. Американский сенатор признал, что Украине придется отдать России территории

Как отмечает автор, у США масса инструментов давления, но при первых же признаках проблем они автоматически достают одни и те же.

"Мы выдвигаем к другим требования что-то делать (или, наоборот, не делать), выдвигаем ультиматумы, усиливаем нажим и ужесточаем наказание в надежде, что противник повинуется. Но этот подход редко срабатывает, потому что, как правило, мы требуем от других слишком решительных уступок, а наше давление лишь придает им стимула сопротивляться", — говорится в статье.

Рефлекторная тяга к принуждению и упрямое стремление к недостижимым целям всерьез мешают более эффективной внешней политике США, отмечается в материале. "Вместо того, чтобы убеждать других поступать как нам выгодно без угроз и давления (в чем, собственно, и заключается дипломатия), Вашингтон отчего-то рассчитывает, что добьется своего принуждением — и ему не придется идти ни на какие компромиссы", — пишет профессор. Путин заявил, что в Европе начались необратимые процессы

В качестве одного из типичных рычагов воздействия на "непокорные" страны упоминаются воздушные бомбардировки — как считается, это "лучший способ наказать противника и заставить его просить пощады". Но традиционная авиация не может поставить общество на колени и заставить страну подчиниться — слишком много у противников способов адаптироваться и выжить, указывает автор.

Когда могущественные страны применяют силу против противника за то, что тот сделал что-то, что им не нравится, должностные лица часто заявляют, что их цель — "восстановить сдерживание". "Но когда стране приходится регулярно "восстанавливать сдерживание", ей следует осознать, что ответные меры не приносят желаемого эффекта. может даже усугубить проблему: противник либо загорится желанием отомстить, либо захочет показать, что запугать его не удастся", — подчеркивает Уолт.

Говоря о стремлении США заставить КНДР отказаться от ядерного оружия — средства, которое Пхеньян считает надежной гарантией от внешнего свержения власти — США тем самым официально добиваются заведомо недостижимой цели, что мешает разработке более эффективного подхода к давнишней проблеме. В этих условиях автор рекомендует исходить из того, что Северная Корея откажется от своего ядерного арсенала примерно с такой же вероятностью, что и сами США. В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине

Упоминая санкции, профессор назвал их "дежурным шагом, когда применение силы по тем или иным причинам даже не рассматривается, — притом, что все прекрасно знают: они не изменят ничье поведение ни на йоту".

Профессор отмечает со ссылкой на исследования, что страх будущих санкций действительно может отвадить от некоторых шагов, но если жертва все же проигнорировала эту угрозу, это означает, что она предвидела грядущее давление и не постоит за ценой. "Санкции обычно действуют слишком медленно и их слишком просто обойти, чтобы наставить решительного противника на путь истинный, однако политики США упорно их вводят, даже не задумываясь, сработают ли они", — подчеркивает Уолт.

"Понять других и попытаться выработать взаимоприемлемые решения — это сложно и отнимает много времени. А ввести еще один пакет санкций или выпустить "Томагавки" — это быстро, легко и к тому же придает чиновникам решительный вид. Увы, наш принцип "не нравится — проваливай" не оставляет противникам стимула договариваться — и еще меньше оснований соблюдать условия навязанной сделки", — заключил профессор.

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