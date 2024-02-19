БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Евросоюз сейчас готовит 13-й пакет санкций. Среди прочего он затронет вопрос поставок России беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран союза. Ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии. Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать активы России до выборов в США

"Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", — подчеркнула она.

По словам министра, пакет санкций уже почти согласован. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят 19 февраля новые ограничительные меры против России, которые Брюссель планирует ввести в действие к 24 февраля.