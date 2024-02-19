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https://1prime.ru/macroeconomics/20240219/843108043.html
Бербок раскрыла, что затронут новые санкции против России
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Евросоюз сейчас готовит 13-й пакет санкций. Среди прочего он затронет вопрос поставок России беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в преддверии... ПРАЙМ, 19.02.2024
макроэкономика, впк, экономика, новости, санкции против рф, евросоюз, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Евросоюз сейчас готовит 13-й пакет санкций. Среди прочего он затронет вопрос поставок России беспилотных летательных аппаратов, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран союза. Ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", — подчеркнула она.
По словам министра, пакет санкций уже почти согласован. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят 19 февраля новые ограничительные меры против России, которые Брюссель планирует ввести в действие к 24 февраля.