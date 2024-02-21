МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Детское печенье "5 злаков", которое попробовал президент России Владимир Путин, является популярной новинкой компании из Брянска, сообщила РИА Новости директор по разработкам ОАО "Брянский гормолзавод" Ирина Кротикова. Путин вернул России рыбу, которую ели англичане, заявил Володин

20 февраля, во вторник, Путин на выставке в рамках конкурса "Знай наших" попробовал печенье бренда детского питания "Ам-Ам", ему понравилось.

Кротикова рассказала, что сейчас в ассортименте предприятия три вида печенья — классический вариант, пять злаков и ванильное.

"Это (печенье) наша новинка, оно появилось недавно, но уже пользуется хорошей популярностью у родителей, у нас есть очень положительная обратная связь о нем… Это детское печенье для детей раннего возраста… Состав полностью натуральный", — указала директор.

"Брянский гормолзавод" был построен в 1953 году. Предприятие занимает третье место в России по объему поставок жидких детских молочных продуктов. Продукты компании представлены в России от Санкт-Петербурга до Крыма, а также на маркетплейсах.