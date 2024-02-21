2024-02-21T15:20:00+03:00
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2024-02-21T15:20:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240221/843131489.html
Названа особенность печенья, которое попробовал Путин
Макроэкономика
Новости
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Детское печенье "5 злаков", которое попробовал президент России Владимир Путин, является популярной новинкой компании из Брянска, сообщила РИА Новости директор по разработкам ОАО... ПРАЙМ, 21.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, печенье, брянск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Детское печенье "5 злаков", которое попробовал президент России Владимир Путин, является популярной новинкой компании из Брянска, сообщила РИА Новости директор по разработкам ОАО "Брянский гормолзавод" Ирина Кротикова.
20 февраля, во вторник, Путин на выставке в рамках конкурса "Знай наших" попробовал печенье бренда детского питания "Ам-Ам", ему понравилось.
Кротикова рассказала, что сейчас в ассортименте предприятия три вида печенья — классический вариант, пять злаков и ванильное.
"Это (печенье) наша новинка, оно появилось недавно, но уже пользуется хорошей популярностью у родителей, у нас есть очень положительная обратная связь о нем… Это детское печенье для детей раннего возраста… Состав полностью натуральный", — указала директор.
"Брянский гормолзавод" был построен в 1953 году. Предприятие занимает третье место в России по объему поставок жидких детских молочных продуктов. Продукты компании представлены в России от Санкт-Петербурга до Крыма, а также на маркетплейсах.