МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство скорректировало требования к инвестиционным проектам в сфере рыболовства, новые требования, в частности, предполагают большую локализацию производства судов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин вернул России рыбу, которую ели англичане, заявил Володин

"В ближайшее время, до 1 марта текущего года, со стапелей наших верфей сойдут 5 кораблей для нужд отрасли. Подготовлено соответствующее постановление правительства, которое корректирует требования к инвестиционным проектам в этой сфере… Новый порядок будет касаться уже спроектированных и строящихся на наших предприятиях судов", — сказал Мишустин на совещании с правительством.

Так, по новым требованиям, корпус судна должен быть сформирован из отечественных материалов и на российских верфях, разработка конструкторских и технологических документов должна осуществляться в России. Для судов, строительство которых еще не начато, сохраняется действующий перечень обязательных процедур, в том числе – необходимость устанавливать на корабли отечественное оборудование.

"Рассчитываем, что принятые решения помогут ускорить обновление флота для нужд рыболовства, обеспечат загрузку наших верфей, а также других смежных отраслей. Ну и, что самое главное, увеличат поставки водных биологических ресурсов на наш внутренний рынок", – отметил Мишустин.