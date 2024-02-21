МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Свинина, мясо кур, подсолнечное масло, чай и гречка подешевели в РФ за период с 13 по 19 февраля, подорожали соль, сахар и яйца, следует из материалов Росстата. Росстат зафиксировал удешевления дизеля на российских заправках

В частности, охлажденные и мороженые куры стали дешевле на 0,14%, свинина — на 0,03%, также снизилась цена на сосиски и сардельки — на 0,32%. Говядина стала дороже на 0,27%, баранина — на 0,38%, вареная колбаса — на 0,08%. Мороженая неразделанная рыба за отчетную неделю прибавила в цене 0,12%, яйца — 0,24%.

Чай стал дешевле на 0,46%, гречка — на 0,6%, а цена на рис повысилась всего на 0,02% против 0,39% неделей ранее. Подсолнечное масло подешевело на 0,08%, упали цены на маргарин (минус 0,23%), на пшено (минус 0,29%), на вермишель (минус 0,07%). Мука с 13 по 19 февраля стала дороже на 0,12%, соль — на 0,31%, сахар — на 0,18%.

"Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило плюс 1,4%, в том числе на огурцы (плюс 2,5%), капусту белокочанную (плюс 2,1%), свеклу столовую (плюс 1,8%), помидоры (плюс 1,6%), морковь (плюс 1,4%), бананы (плюс 1,1%), лук репчатый (плюс 0,9%), яблоки (плюс 0,4%), картофель (плюс 0,3%)", — сообщил Росстат.

Сезонно дорожают и молочные продукты: сливочное масло за период с 13 по 19 февраля выросло в цене на 0,31%, молоко питьевое — пастеризованное и стерилизованное — на 0,42% и на 0,05%, сметана — на 0,05%, творог — на 0,19%, сыры (твердые, полутвердые и мягкие) — на 0,14%.