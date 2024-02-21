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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240221/843135942.html
Росстат зафиксировал рост задолженности по зарплате в России за январь
Макроэкономика
Новости
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Суммарная задолженность по зарплате в России за январь выросла на 4,5 миллиона рублей, или на 1,3%, и на 1 февраля 2024 года составила 351,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На... ПРАЙМ, 21.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, задолженность по зарплатам
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за январь выросла на 4,5 миллиона рублей, или на 1,3%, и на 1 февраля 2024 года составила 351,5 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 февраля 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 351,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2024 года изменилась на 4,5 миллиона рублей или +1,3%. Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)", — говорится в сообщении.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 4,8 миллиона рублей (1,4%), в 2023 году — 174,3 миллиона рублей (49,6%), в 2022 году и ранее — 172,4 миллиона рублей (49%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 февраля столкнулись менее процента работников обследуемых организаций.