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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240221/843136257.html
ФРС США не прогнозирует сокращения процентной ставки
Макроэкономика
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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не ожидает сокращения процентной ставки, пока не будет больше уверенно в снижении инфляции к целевому значению 2%, говорится в... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не ожидает сокращения процентной ставки, пока не будет больше уверенно в снижении инфляции к целевому значению 2%, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора.
"Участники в целом отметили, что они не ждут, что будет целесообразным снижать целевой диапазон ставки до тех пор, пока у них не будет большей уверенности в устойчивом снижении инфляции к двум процентам", — указано в документе.
Ранее ФРС по итогам январского заседания в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.
С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.