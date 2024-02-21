ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не ожидает сокращения процентной ставки, пока не будет больше уверенно в снижении инфляции к целевому значению 2%, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

"Участники в целом отметили, что они не ждут, что будет целесообразным снижать целевой диапазон ставки до тех пор, пока у них не будет большей уверенности в устойчивом снижении инфляции к двум процентам", — указано в документе.

Ранее ФРС по итогам январского заседания в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.

С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.