ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Ряд членов руководства ФРС видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

"Несколько участников указали на риски снижения для экономики, связанные с сохранением чрезмерно ограничительного подхода в течение слишком долгого времени", — указано в распространенном документе.

При этом участники заседания ФРС отметили, что будущие изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков.

Ранее ФРС по итогам январского заседания в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.

С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.