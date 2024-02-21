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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240221/843136296.html
В ФРС видят риски для экономики из-за затяжных ограничительных мер
Макроэкономика
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Ряд членов руководства ФРС видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Ряд членов руководства ФРС видят риски снижения экономики из-за чрезмерно долгих ограничительных мер регулятора, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора.
"Несколько участников указали на риски снижения для экономики, связанные с сохранением чрезмерно ограничительного подхода в течение слишком долгого времени", — указано в распространенном документе.
При этом участники заседания ФРС отметили, что будущие изменение процентной ставки будет зависеть от поступающих экономических данных, перспектив и баланса рисков.
Ранее ФРС по итогам январского заседания в четвертый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Однако с тех пор ФРС сохраняет ставку на этом уровне.
С января 2022 до лета 2023 года американский центробанк непрерывно повышал ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией.