МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Если Россия победит в СВО, то страны Восточной Европы никогда больше не будут доверять своим западным соседям, пишет Bloomberg. Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по помощи Украине

Причиной является то, что, по их мнению, Запад не прислушивается к предупреждениям о том, что Киеву остро необходимо иностранное оружие, чтобы пополнить истощающиеся запасы.

Настроение в дипломатических кругах таково, что, если Россия в конечном итоге выиграет конфликт на Украине, Западную Европу не простят, и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол станет неизгладимым шрамом, указывается в публикации.

Авторы напоминают, что страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают, стоит ли покупать оружие за пределами блока, поскольку он не выполняет обязательства по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов к следующему месяцу.

Некоторые восточноевропейские страны, которые годами поднимали тревогу по поводу России, обеспокоены тем, что более крупные и богатые западные государства недостаточно используют свои военные запасы, не давая Украине такие средства, как огневая мощь большей дальности. По их словам, Киеву нужна поддержка сейчас, а не в 2027 году, когда военно-промышленная отрасль будет расширяться.

Спустя два года после начала СВО поддержка Украины названа фрагментарной, в то время как динамика смещается в сторону российских сил, и разочарование среди лидеров Восточной Европы растет, потому что Запад, похоже, не понимает срочности вопроса, указывается в статье.