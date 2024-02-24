МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Британская система переживает крах из-за идей неолиберализма, напоминающий состояние позднего СССР, считает профессор Лондонской школы экономики Эбби Иннес в интервью Der Spiegel. Китай пообещал ответить на санкции Великобритании

"Британская система потерпит крах по тем же причинам, что и советская система. Сегодня в стране наблюдается поистине необычайная экономическая дисфункция и социальное неравенство", — сказала она.

В современной Великобритании, как и во времена позднего СССР, "используют метод эффективного распределения вещей", только вместо централизованного планирования в ход идет идеи неолиберализма. Согласно им, все действия человека предсказуемы и управляемы механизмами рыночной экономики.

Однако такой упрощенный подход к деятельности человека оказался провальным. Иннес отметила, что в результате провальной политики в страну вернулись "болезни викторианской эпохи", такие как цинга и рахит у детей младших классов из-за недостаточного питания. Согласно статистике, в Великобритании 4,2 миллиона детей живут за чертой бедности, что, по мнению экономиста доказывает, что "свободный рынок не работает так, как должен".

Сходство с поздним СССР не ограничиваются упрощенным подходом к экономике. Неолиберализм нельзя пересмотреть путем выборов.

"Чем больше вы настаиваете на поддержании системы, даже если она провальна, тем более авторитарным должны быть вы, чтобы подавить растущее инакомыслие", — добавила она. Банки призвали Лондон учредить правовые принципы перед изъятием активов РФ

Правящая консервативная партия, представляющая неолиберализм, в 2022 году приняла закон, ограничивающий права на протесты, а также усложнила допуск на выборы, что вредит избирателям из малообеспеченных слоев населения, так как у них недостаточно средств для регистрации в качестве избирателей.

Кроме того, отметила Иннес, после Брексита правящая партия придерживается мнения, что "оппозиция не является легитимной в демократической системе, а наоборот является предателями".

Экономист, отвечая на вопрос, постигнет ли Великобританию экономический крах, схожий с СССР, заявила, что "британская демократия рухнет раньше, чем существующий экономический порядок".