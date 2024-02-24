МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. В Германии раскрыли, сколько страна потратила на Украину

"Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для поддержки Украины. Еще 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

Он также добавил, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе.

Ранее в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента сообщалось, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.