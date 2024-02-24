2024-02-24T18:58:09+03:00
2024-02-24T18:58:09+03:00
2024-02-24T18:58:09+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157177.html
Евросоюз предоставил Украине более 130 миллиарда евро за два года
Макроэкономика
Новости
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Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, евросоюз, помощь украине, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Евросоюз предоставил Киеву в качестве помощи более 130 миллиардов евро с 24 февраля 2022 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для поддержки Украины. Еще 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую поддержку на регулярной основе.
Ранее в совместном заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента сообщалось, что пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы "поможет Украине удовлетворить свои насущные потребности, восстановить экономику и общество, модернизировать свои институты и укрепить демократию и верховенство закона".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.