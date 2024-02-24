2024-02-24T22:48:32+03:00
2024-02-24T22:48:32+03:00
2024-02-24T22:48:32+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157759.html
На Украине почувствовали нехватку западного финансирования
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского новостного... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, помощь запада, бюджет, дефицит
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315652.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315652.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315651.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315651.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315639.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/56/841315639.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157225.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского новостного телемарафона.
"Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы, чтобы перекрыть эти потребности… Уже есть четкие расчеты на европейскую помощь… Рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников", — сказал Марченко.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.