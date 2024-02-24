МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского новостного телемарафона. Канада передаст Украине свыше двух миллиардов долларов помощи

"Мы уже сейчас ощущаем определенную нехватку средств, но это еще не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы, чтобы перекрыть эти потребности… Уже есть четкие расчеты на европейскую помощь… Рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников", — сказал Марченко.

Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.