2024-02-25T07:07:29+03:00
2024-02-25T07:07:29+03:00
2024-02-25T07:07:29+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240225/843158077.html
Кулеба попросил Бербок "переименовать" Одессу
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык... ПРАЙМ, 25.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398592.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398592.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398591.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398591.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398579.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/85/840398579.jpg
https://1prime.ru/society/20240222/843139544.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская".
В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".
В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".
Ранее МИД Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.