МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая посетила накануне Одессу, транслитерировать название этого города на немецкий язык с украинского — с одной буквой "с". Об этом сообщает издание "Думская". Медведев назвал Одессу русским городом и позвал "возвращаться домой"

В украинском языке название причерноморского города записывается как "Одеса".

В свою очередь Бербок заявила, что если так сделать, то название по правилам немецкого языка будет читаться и произноситься как "Одеза".

Ранее МИД Германии объявило о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew.