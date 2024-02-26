МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры — например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий

"Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", — прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС.

Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр.

"Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений… Мы готовы начинать (тестировать — ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.

Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача — запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.