FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Источник: В Евросоюзе готовы свернуть процесс Brexit


Мировая экономика / Экономика
  • #Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
    © AFP, Isabel Infantes

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Главы институтов Европейского союза готовы повернуть вспять Brexit (процесс выхода Великобритании из ЕС) в том случае, если за такое решение выскажется британская палата лордов. Об этом пишет в четверг РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Отмечается, что палата лордов британского парламента будет рассматривать законопроекта о выходе страны из Евросоюза в конце января. Об этом в среду заявил британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Накануне палата общин британского парламента приняла в финальном третьем чтении законопроект о Brexit. Теперь этот документ должен поступить на рассмотрение в палату лордов. Последним этапом закон должна одобрить королева Великобритании.

"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", — отметил источник агентства и добавил, что руководители Евросоюза в настоящее время не хотят Brexit, считая это "проигрышом для всех".

Версия для печати

Brexit и его последствия

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ