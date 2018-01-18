Источник: В Евросоюзе готовы свернуть процесс Brexit

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Главы институтов Европейского союза готовы повернуть вспять Brexit (процесс выхода Великобритании из ЕС) в том случае, если за такое решение выскажется британская палата лордов. Об этом пишет в четверг РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Отмечается, что палата лордов британского парламента будет рассматривать законопроекта о выходе страны из Евросоюза в конце января. Об этом в среду заявил британский министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Накануне палата общин британского парламента приняла в финальном третьем чтении законопроект о Brexit. Теперь этот документ должен поступить на рассмотрение в палату лордов. Последним этапом закон должна одобрить королева Великобритании.

"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", — отметил источник агентства и добавил, что руководители Евросоюза в настоящее время не хотят Brexit, считая это "проигрышом для всех".