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ЦИК: На данный момент действующий президент потратил на выборы 56,152 млн руб


МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Расходы избирательного счета действующего президента РФ составили 56,152 млн руб, сообщается в финотчете о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Путина. «Израсходовано средств, всего — 56152255, 27 рублей», — говорится в отчете. 

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПутин пойдет на выборы президента РФ как самовыдвиженец

При этом, из избирательного фонда кандидата на пост президента, по данным на 26 января, возвращено более 1,5 миллиона рублей, говорится в первом финансовом отчете о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Путина. «Возращено денежных средств из избирательного фонда, всего — 1500325,82 рублей», — говорится в отчете.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Средства, поступившие в фонды сверх этой суммы, возвратят отправителям.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства идет на них как самовыдвиженец.

 

 

 

 


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