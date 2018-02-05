Песков: Список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, передадут соответствующим службам

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Послание бизнес-омбудсмена Бориса Титова с именами предпринимателей из РФ, проживающих в Великобритании и имеющих желание вернуться в Россию, если оно поступит, будет рассмотрено в кремлевской администрации и направлено соответствующим органам, сообщил пресс-секретарь Титов пообещал российским бизнесменам в Лондоне помочь с возвращением на родину президента РФ Дмитрий Песков. Он особо подчеркнул, что амнистия уехавших в Лондон российских бизнесменов может обсуждаться только с учетом точки зрения правоохранительных органов.

По его словам, наилучшей гарантией является действующее законодательство России. Это не полномочия президента РФ.

Как сообщил Песков, в Кремле информацию о письме Титова узнали из СМИ, и еще со списком не знакомы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели. Поэтому, в деталях мы не знаем, о чем именно идет речь. Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях, сказал он. Титов: Список проживающих в Лондоне бизнесменов, желающих вернуться в РФ, передан Путину

Он также отметил, что в Лондоне проживает много выходцев из России и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом.

Кроме того, Песков ответил отрицательно на вопрос о возможном рассмотрении президентом вопроса об уголовной амнистии для этой категории предпринимателей.