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Песков: Список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, передадут соответствующим службам


Компании / Финансы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Послание бизнес-омбудсмена Бориса Титова с именами предпринимателей из РФ, проживающих в Великобритании и имеющих желание вернуться в Россию, если оно поступит, будет рассмотрено в кремлевской администрации и направлено соответствующим органам, сообщил пресс-секретарь 

Открытие XII Международного Инвестиционного Форума "Сочи-2013"Титов пообещал российским бизнесменам в Лондоне помочь с возвращением на родину
 президента РФ Дмитрий Песков. Он особо подчеркнул, что амнистия уехавших в Лондон российских бизнесменов может обсуждаться только с учетом точки зрения правоохранительных органов. 

По его словам, наилучшей гарантией является действующее законодательство России. Это не полномочия президента РФ. 

Как сообщил Песков, в Кремле информацию о письме Титова узнали из СМИ, и еще со списком не знакомы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели. Поэтому, в деталях мы не знаем, о чем именно идет речь. Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях, сказал он. 

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент ВеликобританииТитов: Список проживающих в Лондоне бизнесменов, желающих вернуться в РФ, передан Путину

Он также отметил, что в Лондоне проживает много выходцев из России и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом.

Кроме того, Песков ответил отрицательно на вопрос о возможном рассмотрении президентом вопроса об уголовной амнистии для этой категории предпринимателей.

 

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