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Минфин намерен запретить принимать ставки на итоги выборов в РФ


МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Российский Минфин намерен выпустить нормативный акт о запрещении букмекерским организациям принимать ставки на результаты выборов и референдумов в России. Этот законопроект размещен на федеральном портале. 

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Согласно проекту закона, в пунктах приема ставок букмекерских контор и тотализаторов в РФ смогут заключаться пари, исход которых зависит от перечисленных в законе событий.

К ним, в частности, относятся, результаты спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также "итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом".

"За исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в РФ, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом", - говорится в проекте.

Таким образом, ставки на итоги выборов в других странах Минфин предлагает оставить в легальном поле.

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