МАК выдвинул версию причин катастрофы Ан-148, СК РФ ее проверит

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье могла произойти из-за получения неверных данных о скорости полета на индикаторах пилотов, что, видимо, было связано с обледенением. Около 1,5 тыс фрагментов тел и 500 обломков нашли в районе крушения Ан-148 в Подмосковье

Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Ппредварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемники полного давления – ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева, говорится в сообщении.

Следствие проверит версию специалистов Межгосударственного авиационного комитета о крушении Ан-148 наряду с другими, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она отметила, что СК получил данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими", - сказала Петренко.