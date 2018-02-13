Экипаж упавшего в Подмосковье Ан-148 могли подвести обледеневшие датчики

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Авиакатастрофа самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением датчиков давления, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва - Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Во вторник МАК сообщил, что завершил расшифровку данных параметрического самописца разбившегося Ан-148. МАК выдвинул версию причин катастрофы Ан-148, СК РФ ее проверит

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления - ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении МАК.

Он отмечает, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех этих датчиков находился в выключенном состоянии, тогда как во всех остальных 15 полетах, имеющихся на самописце, обогрев ППД включался перед взлетом.

КАК РАЗВИВАЛСЯ ПОЛЕТ

Анализ данных параметрического "черного ящика" показал, что взлет был начат около 11.21 мск в штатном режиме.

Однако "особая ситуация" начала развиваться уже примерно через 2 минуты 30 секунд после отрыва на высоте около 1,3 километра и приборной скорости 465-470 километров в час, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров у левого летчика (МВП1) и от резервного МВП3, получающих информацию от ППД. Примерно через 25 секунд расхождение между показаниями достигло около 30 километров в час и появилась разовая команда экипажу "Сравни", отмечает МАК. Трамп заявил Путину о готовности США помочь в расследовании крушения Ан-148

Далее, примерно через 50 секунд, на высоте около 2 километров, команда была зарегистрирована снова, причем в этот раз скорость от МВП3 была больше и продолжала расти, а скорость от МВП1 продолжала падать. После второго предупреждения экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Показания скорости от МВП1 продолжали падать и через 34 секунды после отключения автопилота стали равны 0, при этом показания скорости от МВП3 составляли 540-560 километров в час. В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил на высоте 1,7-1,9 километра.

После этого, при сохранении значений скорости от МВП1 0 км/ч, начали интенсивно падать значения скорости от МВП3 - до 200 километров в час и ниже. В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30-35 градусов.

Столкновение с землей произошло около 11.27 мск. Перед столкновением показания скорости от МВП3 начали интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 километров в час, показания скорости от МВП1 продолжали быть равными 0. В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов, говорится в отчете МАК.

ПЛАНЫ МАК

Чтобы определить, почему был выключен обогрев трех датчиков давления, комиссия МАК собирается расшифровать речевой самописец и получить информацию о действиях экипажа, выполнении технологии работы и реакции на сигнализации. Около 1,5 тыс фрагментов тел и 500 обломков нашли в районе крушения Ан-148 в Подмосковье

Также будет изучена работа экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию, проведен схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов и сделана выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД, говорится в сообщении МАК.

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Как сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, порядка 1,7 тысячи обломков воздушного судна уже обнаружили спасатели в районе катастрофы Ан-148 в Московской области. Ранее региональный главк МЧС сообщил о решении продолжить в среду поисковые работы из-за расширения зоны поиска обломков самолета до 40 гектаров.

"На месте крушения лайнера найдено 1680 обломков, поиск и вывоз элементов продолжается", - сказал собеседник агентства.