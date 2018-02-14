Минфин: Трамп приветствовал введение новых санкций против России, работа по ним ведется

ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсудил с министром финансов США Стивеном Мнучиным новые санкции против России, глава государства поприветствовал работу по их введению, заявил сам Мнучин в рамках слушании по бюджету в финансовом комитете сената.

"Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против РФ. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется", - сказал Мнучин.