США, Канада и страны ЕС объявили о высылке российских дипломатов

МОСКВА 26 мар -ПРАЙМ. США в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля высылают 60 российских дипломатов, сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Консульство РФ в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мы также требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сиэтле до 2 апреля", — говорится в заявлении ведомства.

В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing». В Вашингтоне заявили, что высылка российских дипломатов укрепит национальную безопасность США.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Уже сегодня 14 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры не исключены в ближайшие дни и недели", — заявил он.

В частности, Украина высылает 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

МИД ФРГ подтвердил высылку 4-х российских дипломатов. "Сегодня мы выслали четырех российских дипломатов из Германии. Поскольку после отравления в Солсбери Россия все еще не способствует прояснению инцидента", — сообщается МИД ФРГ. "Мы приняли это решение не легкомысленно", — заявил глава МИД Хайко Маас.

Польша высылает 4-х российских дипломатов, Нидерланды - 2-х работников российского дипломатического ведомства, Италия - также 2-х.

Франция высылает 4-х дипломатов РФ, передают СМИ. Латвия высылает одного российского дипломата и сотрудника "Аэрофлота", сообщает посольство РФ в Риге.

Глава МИД Литвы заявил, что страна вышлет 3-х дипломатов РФ, Эстония высылает 1 российского гражданина - военного атташе России.

Румыния, Финляндия и Швеция также приняли решение о высылке российских дипломатов (по одному из каждой страны).

К санкциям против РФ присоединилась Канада. Как заявило МИД, страна высылает 4-х сотрудников российского посольства.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отводят 60 дипломатам из РФ неделю на то, чтобы покинуть страну, сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома. "У них есть семь дней", — сообщил он в ответ на вопрос, сколько дипломатам РФ отведено времени на то, чтобы покинуть США.