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Президент РФ открыл автомобильную часть Крымского моста


Компании / Индустрия / Экономика / Транспорт

КЕРЧЬ, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста через Керченский пролив, движение по которой официально откроется 16 мая. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

По данным инфоцентра, проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.

В минувшее воскресенье в Керчи было запущено движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города без пересечения автоподхода.

Заказчиком строительства автомобильного подхода к мосту со стороны Крыма является государственное казенное учреждение республики Крым "Служба автомобильных дорог республики Крым". Подрядчиком строительства дороги категории 1Б является АО "ВАД", итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Строительство моста велось с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов в конце 2019 года.

 

 

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