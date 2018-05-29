МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Врио губернатора Тюменской области назначен мэр Тюмени Александр Моор. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, текст указа опубликован на сайте администрации президента.
"В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Тюменской области Владимира Якушева постановляю назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области", — говорится в тексте указа.