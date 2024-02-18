МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Европейский союз планирует наложить первый в истории штраф на компанию Apple на 500 миллионов евро за нарушение законодательства ЕС по доступу к музыкальным стриминговым сервисам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с расследованием блока. Тайвань увеличил штрафы за передачу России санкционных технологий

По данным газеты, Европейская комиссия провела расследование, выясняя, заблокировала ли компания Apple возможность приложениям информировать пользователей iPhone о "более дешевых альтернативах" для доступа к подпискам на музыку за пределами App Store. Отмечается, что расследование началось после того, как музыкальный сервис Spotify подал официальную жалобу регулирующим органам ЕС в 2019 году.

"Штраф, который составит около 500 миллионов евро и который может быть объявлен в начале следующего месяца, является кульминацией антимонопольного расследования ЕК по вопросу о том, использовала ли Apple свою собственную платформу, чтобы отдать предпочтение своим сервисам перед услугами конкурентов", — отмечает газета со ссылкой на пять источников, знакомых с расследованием ЕК.

Как рассказали газете источники, знакомые с расследованием, ЕК признает действия Apple незаконными и противоречащими правилам блока по усилении конкуренции на рынке. Источники также добавили, что Брюссель обвинит Apple в "злоупотреблении своим влиятельным положением" и навязывании конкурентам антиконкурентной торговой практики.

"Брюссель запретит практику компании (Apple — прим. ред.) блокировать музыкальные сервисы, позволяющие переключаться на более дешевые сервисы", — отметили газете источники.