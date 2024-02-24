МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в компетентности и образованности главы МИД ФРГ Анналены Бербок, комментируя ее заявления о санкциях Запада в отношении Москвы. Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина

"Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава дипведомства Германии Бербок заявила, что никто в странах Запада не верил в эффективность вводимых против России санкций, что они смогут остановить вторжение, "просто санкции — это важно".

Она также обратилась к ситуации на заседании "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро: глава МИД ФРГ кричала в микрофон, пытаясь обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого не было в этом момент в зале.

"На его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он не Лавров, но ее было не переубедить. Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно", — добавила Захарова.

Ранее Захарова, комментируя выпад Бербок о том, что Сергей Лавров появляется на заседаниях СМИД ОБСЕ только для выступления, напомнила, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн и доступны из любой точки мира, в то время как выступить на Совете можно лишь находясь в зале.