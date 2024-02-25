МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская анимация долгое время находилась в сложном положении, но за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) Ирина Мастусова. Фильм "Мастер и Маргарита" собрал более миллиарда рублей

"Наша анимация именно как индустрия еще очень молода — ей нет еще и 20 лет. Как это, спросите вы, ведь мультфильмы были и раньше? Да, были, но долгие годы у нас по сути выпускалась только авторская анимация на полном государственном обеспечении", — сказала она.

По ее словам, это привело к тому, что с конца 1980-х, в сложные для экономики времена, отрасль стагнировала. "И пребывала в сложном положении до начала 21 века, когда начала постепенно переформатироваться в индустрию", — добавила собеседница агентства.

Однако "мы сделали колоссальный рывок", заметила она.

"За 10 лет, с 2011 по 2021 год, количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка — в 5 раз. По данным исследования "Газпром-Медиа", в 2022 году он составлял 18,1 миллиарда рублей, а к 2030 году вырастет до 38,8 миллиарда рублей", — подчеркнула Мастусова.

Она также отметила, что прошлый год оказался рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер в кинопрокате — 13 релизов, и доля отечественной анимации впервые превысила половину, составив 53%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 февраля в 10.00 мск.