МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о распространении с 2022 года механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Российский бизнес ждет внедрения единого налогового платежа

Согласно документу, внесенному правительством, юрлица и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 12 мая.

Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган — на основе имеющейся у него информации — самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

В первую очередь сумма единого налогового платежа юрлица и ИП, как сообщал Минфин, будет направляться на погашение ранее возникших недоимок. Если недоимки нет, то зачет суммы будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а при их отсутствии – в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.

При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении о зачете денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения. У плательщика сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.