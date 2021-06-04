С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Идея президента России Владимира Путина по проекту для компаний общественного питания и освобождении их от НДС изменит всю сферу общепита, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, выразив надежду на распространение этой системы на другие отрасли. Предприятия общепита могут освободить от НДС

Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил запустить с 2022 года пилотный проект для компаний общественного питания, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. Ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек, добавил Путин.

"Все, как могли, помогли. Это кардинально меняет систему общественного питания", — сказал Титов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он выразил надежду, что эта система будет распространена и на другие отрасли.

При этом замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что отмена НДС для предприятий общественного питания не приведет к потерям бюджетной системы РФ.