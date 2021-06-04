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Бизнес оценил предложение Путина по освобождению общепита от НДС
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Идея президента России Владимира Путина по проекту для компаний общественного питания и освобождении их от НДС изменит всю сферу общепита, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов,... ПРАЙМ, 04.06.2021
пмэф, ндс, борис титов, общепит, налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Идея президента России Владимира Путина по проекту для компаний общественного питания и освобождении их от НДС изменит всю сферу общепита, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, выразив надежду на распространение этой системы на другие отрасли.
Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил запустить с 2022 года пилотный проект для компаний общественного питания, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. Ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек, добавил Путин.
"Все, как могли, помогли. Это кардинально меняет систему общественного питания", — сказал Титов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Он выразил надежду, что эта система будет распространена и на другие отрасли.
При этом замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что отмена НДС для предприятий общественного питания не приведет к потерям бюджетной системы РФ.