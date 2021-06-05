ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Facebook приветствует соглашение G7 по налогообложению для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%, заявил руководитель отдела политики и коммуникации компании Ник Клегг. Страны G7 утвердили минимальный размер налога для компаний-гигантов

Ранее министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%.

"Facebook долгое время призывал реформировать правила глобального налогообложения и приветствует важный прогресс, достигнутый странами G7. Сегодняшнее соглашение — это значительный шаг, который придаст определенности бизнесу и повысит доверие общественности к глобальной системе налогообложения", — говорится в заявлении Клегга, опубликованном в Twitter.

Он добавил, что компания осознает, что данное соглашение означает, что Facebook будет платить больше налогов и в разных странах.

Данное решение G7 было принято в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов крупными технологическими компаниями, такими, как Facebook, Google и Amazon, большинство из которых уплачивает налоги не по месту ведения продаж, а по месту юридической регистрации.