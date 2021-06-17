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https://1prime.ru/nalogy/20210617/833959800.html
Путин напомнил о главных принципах налоговой системы
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Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин. "Вы и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, в... ПРАЙМ, 17.06.2021
налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, в практической работе так и происходит, предлагаете решение по совершенствованию нашей налоговой системы, каждой компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедливый", — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.