МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, в практической работе так и происходит, предлагаете решение по совершенствованию нашей налоговой системы, каждой компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедливый", — сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.